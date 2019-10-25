Надымская прокуратура закрыла три жестоких сайта
Надымская городская прокуратура выявила три сайта, содержащие сведения, запрещенные к распространению на территории Российской Федерации. На интернет-ресурсах размещались онлайн-игры, в которых визуализировалось избиение и убийство учеником преподавателя (удушение, поджог, а также причинение различных телесных повреждений любыми предметами).
При этом ФЗ запрещает распространение информации, обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жестокости, либо побуждающей осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным.
Открытый доступ в сети Интернет таких жестоких игр мог нанести существенный вред психологическому состоянию несовершеннолетних и побудить их к совершению противоправных действий, отмечают в прокуратуре ЯНАО.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлениями о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории РФ. В результате доступ к Интернет-страницам заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU