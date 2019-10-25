Надымская прокуратура закрыла три жестоких сайта

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-25T15:59:52+03:00

На ресурсах размещались онлайн-игры, в которых визуализировалось убийство преподавателя

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Надымская городская прокуратура выявила три сайта, содержащие сведения, запрещенные к распространению на территории Российской Федерации. На интернет-ресурсах размещались онлайн-игры, в которых визуализировалось избиение и убийство учеником преподавателя (удушение, поджог, а также причинение различных телесных повреждений любыми предметами).

При этом ФЗ запрещает распространение информации, обосновывающей или оправдывающей допустимость насилия и (или) жестокости, либо побуждающей осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным.

Открытый доступ в сети Интернет таких жестоких игр мог нанести существенный вред психологическому состоянию несовершеннолетних и побудить их к совершению противоправных действий, отмечают в прокуратуре ЯНАО.

Прокурор обратился в суд с исковым заявлениями о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории РФ. В результате доступ к Интернет-страницам заблокирован.

ИСТОЧНИК KP.RU