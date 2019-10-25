2019-10-25T15:35:01+03:00
Общество

В Тазовском районе обсудили нововведения зимнего завоза

Новую модель развоза начнут вводить уже в 2020 году
Анна Полякова
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В Тазовском районе обсудили нововведения зимнего завоза Фото: правительство ЯНАОВ Тазовском районе обсудили нововведения зимнего завоза Фото: правительство ЯНАО
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Глава Тазовского района Василий Паршаков провел совещание по вопросам обеспечения факторий топливом. Он подчеркнул, что вся работа должна строиться в тесном взаимодействии и с учетом мнения местных жителей. Задача руководства территории точно в срок доставлять необходимые объемы товаров и топлива соответствующего качества.

- Тазовская, Находкинская и Антипаютинская тундры обеспечены дровами в полном объеме. В Гыданской тундре топливо доставлено в село и на факторию Юрибей. На фактории Тадебе-Яха имеется достаточный запас дров, дополнительный завоз планируется зимой, - сообщила директор «Центра по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Наталья Хабдю.

В планах профильного управления администрации района – обеспечение Находкинской тундры дровами в зимнее время. Вводить новую модель развоза топлива начнут уже в 2020 году – первые дрова тундровики получат в течение первого квартала.

- Существуют трудности с доставкой дров летом из-за мелководья водоемов в этой местности. Кроме этого, такое решение мы приняли исходя из обращений жителей. Здесь бывают подтопления, поэтому несколько раз дрова уносила «большая вода». Мы учли пожелания тундровиков, с такими проблемами, я думаю, больше не столкнемся, - рассказал начальник Управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации района Прокопий Тэсида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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