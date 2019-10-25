2019-10-25T14:51:58+03:00
Происшествия

Сотруднице страховой компании из Нового Уренгоя, укравшей деньги, грозит срок

Женщина присвоила свыше 200 тысяч рублей страховых взносов
Анна Полякова
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Сотруднице страховой компании из Нового Уренгоя, укравшей деньги, грозит срок Фото: pixabay.comСотруднице страховой компании из Нового Уренгоя, укравшей деньги, грозит срок Фото: pixabay.com
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В Новом Уренгое судят сотрудницу страховой компании, похитившей денежные средства организации. Как сообщает прокуратура ЯНАО, с января по февраль 2019 года она присвоила свыше 200 тыс. рублей. Эти деньги она получила от граждан в качестве страховых взносов по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Между тем, несмотря на наличие достаточных данных, свидетельствующих о признаках преступления, сотрудники полиции дважды незаконно принимали решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Тем не менее, по указанию прокуратуры города дознавателем установлен весь круг лиц, от которых обвиняемая получила денежные средства и в последующем не передала в страховую организацию.

Расследование уголовное дела завершено и будет направлено в суд. За совершение преступления ей грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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