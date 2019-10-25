2019-10-25T14:27:22+03:00
Общество

Лучшим народным дружинником Ямала стала Елена Кудрявцева из Шурышкарского района

Победительница получила сертификат номиналом 20 тысяч рублей
Анна Полякова
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На Ямале выбрали лучшего народного дружинника Фото: 89.мвд.рфНа Ямале выбрали лучшего народного дружинника Фото: 89.мвд.рф
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На Ямале впервые прошёл конкурс на звание лучшего народного дружинника региона. Участники соревновались в кроссе на один километр, подтягивались на перекладине и показывали навыки оказания первой доврачебной помощи.

Первое место заняла единственная девушка – Елена Кудрявцева, она представляет народную дружину Шурышкарского района. Победительница получила сертификат номиналом 20 тысяч рублей.

Участников на торжественной церемонии награждения поздравил врио начальника Управления МВД России по ЯНАО полковник полиции Игорь Степанчук и председатель общественного совета департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО Александр Уколов.

Первый заместитель директора департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО Александр Маркелов торжественно вручил награды победителям, подчеркнул значимость данного события и выразил надежду на то, что данный конкурс станет традиционным, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый - 2019». Победительницей которого стала тоже девушка. Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Муравленко старший лейтенант полиции Руфина Хасанова теперь представляет ЯНАО на всероссийском уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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