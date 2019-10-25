Ямал на форуме в Москве делится опытом сохранения языков коренных северян
Ямальская делегация принимает участие в форуме «Языковая политика: общероссийская экспертиза», который проходит в Москве. Опытом в сфере изучения, сохранения и развития родного языка делятся сотрудники научного центра изучения Арктики, представители окружного департамента по делам КМНС и департамента образования, заместитель главного редактора газеты «Лух Авт».
В мероприятии также участвуют ученые-филологи, преподаватели русского языка и языков народов России, руководители федеральных и региональных органов власти, сообщили в правительстве ЯНАО.
Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов акцент сделал на проблемах создания учебников для северных школ и подготовке педагогов для северных регионов. Он особо отметил деятельность Института народов Севера и необходимость возобновления на его базе работы подготовки кадров.
ИСТОЧНИК KP.RU