2019-10-25T14:18:11+03:00
Общество

Ямал на форуме в Москве делится опытом сохранения языков коренных северян

Обсуждалась проблема создания учебников для северных школ
Анна Полякова
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Ямал на форуме в Москве делится опытом сохранения языков коренных северян Фото: yanao.ruЯмал на форуме в Москве делится опытом сохранения языков коренных северян Фото: yanao.ru
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Ямальская делегация принимает участие в форуме «Языковая политика: общероссийская экспертиза», который проходит в Москве. Опытом в сфере изучения, сохранения и развития родного языка делятся сотрудники научного центра изучения Арктики, представители окружного департамента по делам КМНС и департамента образования, заместитель главного редактора газеты «Лух Авт».

В мероприятии также участвуют ученые-филологи, преподаватели русского языка и языков народов России, руководители федеральных и региональных органов власти, сообщили в правительстве ЯНАО.

Председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов акцент сделал на проблемах создания учебников для северных школ и подготовке педагогов для северных регионов. Он особо отметил деятельность Института народов Севера и необходимость возобновления на его базе работы подготовки кадров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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