2019-10-25T13:56:41+03:00
Общество

В Газ-Сале появился Парк Победы

В 2020 году 9 Мая жители села пройдут в «Бессмертном полку» по новой площади
Анна Полякова
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В Газ-Сале появился Парк Победы Фото: tasu.ruВ Газ-Сале появился Парк Победы Фото: tasu.ru
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Газ-Сале готов к празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в администрации Тазовского района. В Год благоустройства на Ямале в селе появился Парк Победы. Его создание стало возможным благодаря реализации программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Новое место памяти обустроили напротив Сельского Дома культуры. Здесь всегда многолюдно: проводятся мероприятия, кружки и дополнительные занятия. По мнению главы села Ивана Заборного, Парк Победы несомненно будет пользоваться популярностью среди жителей.

Центральное место занимает мемориальный комплекс. Это монумент в память погибшим солдатам и труженикам тыла с конструкцией «вечный огонь» в форме пятиконечной звезды. Рядом с новым объектом благоустроили парковку. Радовать газсалинцев будут и морозостойкие деревья: ель и кедр. В парке посадили 56 саженцев.

Символично, что местом празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне станет новая площадь. В 2020 году 9 Мая жители села пройдут в «Бессмертном полку» с портретами родственников по новому парку.

Напомним, объекты благоустройства поселений на 2019 год выбрали сами жители района, проголосовав на портале «Живем на Севере». После этого в марте 2018 года на счетных участках проходили выборы лучшего дизайн-макета объекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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