2019-10-25T13:36:52+03:00
Общество

В Тазовском районе стартовал Кубок ЯНАО по северному многоборью

В соревнованиях примут участие мужчины и женщины
Анна Полякова
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В Тазовском районе стартовал Кубок ЯНАО по северному многоборью Фото: yanao.ruВ Тазовском районе стартовал Кубок ЯНАО по северному многоборью Фото: yanao.ru
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Более 40 спортсменов из Тазовского, Пуровского и Ямальского районов, а также из городов Тарко-Сале и Салехарда покажут свое мастерство в пяти национальных видах спорта. В Тазовском районе 25 октября стартовал Кубок ЯНАО по северному многоборью. Состязания пройдут как в командном, так и личном зачетах.

Традиционно на Кубке примут участие, как мужчины, так и представительницы прекрасного пола. Им предстоит испытать свои силы в тройном национальным прыжке, беге с палкой, прыжках через нарты, метании топора и тынзяна на хорей.

Дистанция в беге с палкой для женщин составит 2 км, для мужчин и ветеранов – 3 км. Соревнования пройдут на четырех соревновательных площадках: спортивный зал Тазовской средней школы, стадион Тазовской средней школы, район вертолетной площадки авиакомпании «Ямал» и площадь у Районного дома культуры. Выступления спортсменов состоятся ежедневно с 25 по 28 октября. В личном зачете свои силы проверят и ветераны северного многоборья.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 28 октября в концертном зале Районного дома культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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