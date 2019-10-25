2019-10-25T13:24:48+03:00
Общество

В Ханымее открыли арт-галерею

Здесь демонстрируются академические работы и детские рисунки
Анна Полякова
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В Ханымее открыли арт-галерею Фото: puradm.ruВ Ханымее открыли арт-галерею Фото: puradm.ru
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В Ханымее на базе детской школы искусств начала работу арт-галерея. Выставочное оборудование приобрели благодаря победе в конкурсном отборе бюджетных инициатив. Проект учреждения сначала поддержали жители на публичных обсуждениях посёлка, а потом специальная комиссия.

Теперь здесь размещают все яркие, самобытные работы. Кроме академических работ, выставлены и учебные, есть просто рисунки, в которых дети самовыражаются.

- Этот проект нацелен на всё население посёлка. Мы всех приглашаем в нашу арт-галерею, и посмотреть, и выставлять свои работы. Тем более, что галерея предназначена не только для рисунков, но также и для фотографий, - пояснила преподаватель ДШИ по классу «Изобразительное искусство» Елена Плугару.

Некоторые из демонстрируемых работ зритель никогда и не увидел бы, поскольку до открытия галереи размещать рисунки было негде. Часть развешивали в классе, часть – в коридорах школы, но в большинстве случаев художники писали «в стол».

Передвижные стенды можно установить где угодно: пространства им нужно немного. Поэтому оформлять выставки педагоги ДШИ планируют не только в стенах родной школы, но и в других учреждениях Ханымея. Сообщает администрация Пуровского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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