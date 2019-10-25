На Ямале ищут пропавшего 19-летнего парня с татуировкой волка

СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-25T13:13:30+03:00

На Ямале ищут пропавшего почти три недели назад 19-летнего парня Фото: 89.мвд.рф

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Девятнадцатилетнего ямальца, который пропал вечером 8 октября, до сих пор не могут найти. Без вести пропавший - это Салиндер Хадко Тимофеевич. Последний раз его видели в Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО. Он вышел из дома на улице Труда в неизвестном направлении. До настоящего времени не выходил на связь, местонахождение не установлено.

Известно, что парень уроженец п. Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Полиция ЯНАО распространяет ориентировки на него. На вид ему 19 лет, спортивного телосложения, рост - 175 см, волосы светлые, челка окрашена в красный цвет.

У молодого человека есть заметные татуировки: волк на кисти правой руки, фигура бесконечность на левом запястье.

В день исчезновения был одет в черную куртку с белыми полосами-светоотражателями, синие джинсы, черные кроссовки «Адидас» с белыми полоска, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Правоохранительные органы просят всех, кто знает о местонахождении разыскиваемого, сообщить в ОМВД России по Пуровскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU