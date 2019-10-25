2019-10-25T12:41:06+03:00
Общество

На Ямале назвали дату закрытия переправы Салехарде-Лабытнанги

28 октября на маршрут поднимут вертолеты
Анна Полякова
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На Ямале назвали дату закрытия переправы Салехарде-Лабытнанги Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале назвали дату закрытия переправы Салехарде-Лабытнанги Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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Закрытие паромной переправы через Обь между городами Лабытнанги и Салехард планируется в полночь с воскресенья на понедельник. Для перевозки пассажиров между городами задействуют вертолеты. Рейсы будут осуществляться при загрузке борта не менее 50% на круговой рейс.

- В 24 часа воскресенья, 27 октября, переправа через Обь завершит работу в этом сезоне. После закрытия начнутся вертолетные перевозки, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Установлен тариф на полет для взрослых пассажиров – 1134 рубля, для детей – 567 рублей. 1 кг багажа сверх нормы - 11 рублей 34 копейки. Билеты приобретаются в кассе на 1 этаже аэровокзала в г. Салехард, в г. Лабытнанги – на вертодроме.

Как только позволят ледовые условия, на линию выйдут суда на воздушной подушке «Нептун 23». Стоимость билета для пассажира составляет 130 рублей. Багаж – 65 рублей.

Информацию о рейсах можно узнать по телефонам:

Аэропорт Салехард: +7 (34922) 4-17-36 +7 (34922) 7-42-08

Вертолётная площадка Лабытнанги: ул. Сибирская, 27 (за БАМом) +7 (908) 860-84-80

Уточнить информацию о работе судов на воздушной подушке можно по телефонам: 8 (34992) 5 17 03, 8 (34922) 7-17-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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