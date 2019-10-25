2019-10-25T11:48:11+03:00
Общество

В Ноябрьске малыш отравился марганцовкой

Врачи просят горожан ответственнее относиться к хранению дома лекарств и бытовой химии
Анна Полякова
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В Ноябрьске малыш отравился марганцовкойВ Ноябрьске малыш отравился марганцовкойФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске четырехлетний ребенок случайно выпил 10 мл калия перманганат (марганцовка). С острым энтеральным отравлением малыша госпитализировали в детское соматическое отделение ЦГБ. Это произошло 24 октября, сообщили в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ССМП».

А днем ранее в больницу попал восьмилетний ребенок. Его родители дали ему две таблетки нитроглицерина для обезболивания возникшей в груди боли. В состоянии средней степени тяжести ребенок был экстренно доставлен в ЦГБ.

Скорая помощь Ноябрьска обратилась к горожанам с просьбой ответственнее относиться к хранению дома лекарственных препаратов, бытовой химии и любых веществ, употребление которых может вызвать опасные последствия для детей.

- Для исключения случайного употребления детьми опасных для здоровья и жизни веществ, храните емкости с веществами в недоступных местах. И помните, применение лекарственных препаратов особенно детьми, без консультации врача, может привести к печальным последствиям, - передает Ноябрьская ССМП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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