2019-10-25T11:33:22+03:00
Общество

Ямальских школьников научили диагностировать инсульт и инфаркт

Алгоритм помощи ребята отрабатывают на специальных манекенах
Анна Полякова
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Ямальских школьников обучили диагностике инсультов и инфарктов Фото: yanao.ruЯмальских школьников обучили диагностике инсультов и инфарктов Фото: yanao.ruФото: Анна Полякова
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Центр медицинской профилактики подвёл итоги первого этапа проекта, в рамках которого школьников обучают диагностике инсультов и инфарктов по первым признакам. Кроме того, детям рассказывают о правилах оказания первой доврачебной помощи. Старт проекту был дан в округе в сентябре.

Сейчас в каждом муниципалитете проводят лекции и мастер-классы. На сегодняшний день к проекту подключились 45 школ, проведено 73 занятия.

После теоретической части ребята отрабатывают алгоритм помощи на специальных манекенах. Помогают им в этом профессионалы – врачи и фельдшеры скорой помощи. По итогам обучения школьники проходят тестирование.

- В этом году при диспансеризации зарегистрировано уже почти 11 тысяч случаев заболеваний системы кровообращения. Впервые такой диагноз был поставлен почти тысяче человек. Кроме этого, каждый десятый ямалец имеет высокий суммарный сердечно-сосудистый риск – это означает высокую вероятность смерти от сердечного недуга в ближайшие десять лет, – говорит главный врач окружного центра медицинской профилактики Сергей Токарев.

Поскольку острые сосудистые катастрофы большей частью происходят вне медицинских организаций, медики надеются, что новые знания, полученные молодежью, однажды помогут спасти кому-то жизнь.

Проект закончится в декабре, когда все школьники пройдут повторное тестирование. Как показали итоги прошлого года, эффективность обучения достаточно высока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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