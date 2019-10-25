2019-10-25T10:51:12+03:00
Экономика

Пять оленеводческих хозяйств Ямала получили гранты на развитие

Победителям вручили от 1,9 до 3 млн рублей
Анна Полякова
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Пять оленеводческих хозяйств Ямала получили гранты на развитие Фото: yanao.ruПять оленеводческих хозяйств Ямала получили гранты на развитие Фото: yanao.ru
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В региональном департаменте агропромышленного комплекса назвали победителей конкурса по предоставлению грантов для начинающих фермеров. В результате пять оленеводческих хозяйств из Ямальского, Приуральского района и Тазовского района получат материальную помощь. Суммы грантов – от 1,9 до 3 млн рублей.

Победители планируют направить выигранные средства на приобретение техники и животных, что позволит увеличить реализацию оленеводческой продукции заготовительным комплексам. За счет средств грантов в фермерских хозяйствах будет трудоустроено от 2 до 6 человек из числа коренного населения.

Всего в ведомство поступило 18 проектов в сфере агро-бизнеса. До финала конкурса были допущены 12 фермерских хозяйств. Бизнес-планы участников оценивались жюри по ряду критериев, главные из которых – увеличение производства продукции и создание постоянных рабочих мест.

Напомним, при поддержке губернатора округа Дмитрия Артюхова сумма одного гранта в этом году увеличена с 1,5 до 3 млн рублей. Кстати, у конкурсантов, не ставших победителями, и у фермеров, которые не успели подать заявку на участие в прошлый раз, всё ещё есть возможность получить материальную помощь, сообщили в правительстве ЯНАО.

- В общей сложности на гранты для начинающих фермеров из окружного бюджета в этом году было выделено 15 млн рублей. По итогам прошедшего конкурса эти средства были распределены не полностью. Поэтому мы объявляем повторный конкурс, чтобы оставшиеся деньги направить на грантовую поддержку фермеров, которые представят достойные проекты, – рассказал Дмитрий Шмелев, директор ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию сельских территорий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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