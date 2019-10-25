2019-10-25T08:36:11+03:00
Экономика

В Ноябрьске сезон капитальных ремонтов завершили в срок

В 2020 году планируют отремонтировать еще 16 домов
Анна Полякова
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В Ноябрьске сезон капитальных ремонтов завершили в срок Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске сезон капитальных ремонтов завершили в срок Фото: Администрация Ноябрьска
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В Ноябрьске работы по капремонту на всех многоквартирных домах завершены в срок. В план на этот год было включено 33 здания. На 16 из них непосредственно проходили работы, по остальным готовили проектно-сметную документацию, чтобы выставить их на ремонт в следующем году.

Начальник отдела капитального ремонта управления ЖКХ ТЭС Наталья Середа уточнила, что в трех многоквартирных домах были заменены лифты, в трех - проложены новые инженерные сети, еще в трех - отремонтированы крыша и фасад. На семи домах прошел комплексный ремонт: системы отопления, фасад, электросети, крыша, водоснабжения и канализации.

Она также подчеркнула, что работы велись по плану, серьезного отставания от графика не допустил ни один подрядчик. В планах на следующий год – 34 дома. Для восемнадцати из них разработают проектную документацию, а в шестнадцати проведут капитальный ремонт, сообщили в администрации Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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