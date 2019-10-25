В Салехард поступили четыре новых газомоторных автобуса

СЕГОДНЯ 08:26 2019-10-25T08:26:41+03:00

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В Салехард пришли четыре новых экологичных автобуса. Особенностью этих машин является использование газового топлива, что экономичнее практически в два раза. Газовое оборудование работает при температуре до -50-ти градусов, воздушно-пневматическая подвеска так же работоспособна при таком морозе.

- Новые автобусы - это первый шаг перехода на экологичный городской общественный транспорт. Они комфортабельны, вместительны и имеют небольшие габариты. Эти машины низкопольные и предназначены для перевозки маломобильных граждан, оснащены подъемной аппарелью, рассказал директор АТП Алексей Пекарь доложил главе города Алексею Титовскому о поступлении новой техники.

Он отметил, что для обслуживания газобаллонного оборудования на территории АТП строится специальный комплекс. Губернатором округа был задан тренд на переход на экологически чистый городской транспорт, поэтому количество коммунальной техники на газовом топливе будет расти.

На базе автотранспортного предприятия строится большой комплекс для обслуживания газобаллонного оборудования. На сегодняшний день в Западной части округа нет подобных сервисов, Салехард станет первым городом, где появится такой комплекс. В будущем на территории АТП появится современная автобусная мойка, сообщает администрация города.

- Наше автотранспортное предприятие растет и развивается, уже закуплены первые четыре экологически чистых автобуса, кроме экологичности, они намного экономичнее дизельных машин. Рост пассажиропотока подтверждает, что общественный транспорт в Салехарде востребован, поэтому необходимо делать его максимально комфортным, - подчеркнул мэр Алексей Титовский.

ИСТОЧНИК KP.RU