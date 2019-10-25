На трассе Сургут-Салехард автомобиль сбил насмерть дорожного рабочего

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-25T08:15:06+03:00

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Смертельное ДТП произошло на трассе Сургут-Салехард 24 октября. В 11.50 на 831 километре автодороги водитель автомобиля GAZ сбил двух дорожных рабочих. В результате один из пострадавших погиб, он скончался в карете скорой медицинской помощи, второй был госпитализирован.

Как сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО, по предварительным данным водитель не учёл скорость движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и метеорологические условия, видимость в направлении движения, поэтому не справился с рулевым управлением и допустил наезд.

Всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых один человек погиб, четверо травмировано.

С начала 2019 года в 3723 зарегистрированных ДТП погибли 21 человек и 451 травмированы, в их числе 56 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU