2019-10-25T07:53:50+03:00
Общество

«Паша Техник» из Салехарда получил спецприз первого хакатона на Полярном круге

Он разработал прототип мобильного приложения с информацией обо всех культурных мероприятиях города
Анна Полякова
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«Паша Техник» из Салехарда получил спецприз первого хакатона на Полярном круге Фото: yanao.ru«Паша Техник» из Салехарда получил спецприз первого хакатона на Полярном круге Фото: yanao.ru
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На Ямале завершился первый хакатон на Полярном круге. Среди победителей в конкурса разработчиков – Паша Куприн из Салехарда, он же «Паша Техник», получивший по итогам конкурса спецнаграду.

Как сообщает правительство ЯНАО, также в число финалистов вошли команды «Ds 29» из Москвы, «Terra 0» из Санкт-Петербурга и екатеринбургская «Jingu Digital». Всем победителям определён денежный приз – по 150 000 рублей за место.

Два дня 80 хакеров (23 команды) со всей страны состязались за звание лучших в Салехарде на базе МРК «Полярис». Ребятам давалось 48 часов на создание программных решений кейсов – реальных социальных запросов населения.

Важно, что многие программные решения действительно могут «закрыть» социальные запросы населения. Это и «тиндер для животных», и сервис, помогающий контролировать пребывание детей в летних лагерях, трекеры привычек, городские квесты.

«Паша Техник» разработал прототип мобильного приложения с информацией обо всех культурных мероприятиях города. События маркируются цветом, что символизирует их эмоциональный окрас. Посещённые мероприятия хранятся в профиле пользователя и формируют динамичную визуализацию.

По оценке экспертов, хакатон на Полярном круге удался, а представленные программные решения будут рассмотрены на возможность внедрения на территории округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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