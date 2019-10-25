2019-10-25T07:14:04+03:00
Общество

Дорожники Ноябрьска получили тройку за уборку улиц от снега

Подход «и так сойдет» не принимается
Анна Полякова
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Уборке улиц Ноябрьска поставили тройку Фото: Администрация НоябрьскаУборке улиц Ноябрьска поставили тройку Фото: Администрация Ноябрьска
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Твердую тройку поставил заместитель главы администрации Ноябрьска Юрий Петров уборке улиц города от снега. Вместе с представителями компании «Севердорстрой» оценил качество работы коммунальщиков. Побывали проверяющие не только в центре, но и на окраинах города.

Ежедневно в Дирекцию муниципального заказа поступают планы работы подрядчика на предстоящие сутки. Расписаны работы всех звеньев - количество техники и участки. Насколько планы соответствуют действительности - убедился замглавы.

Он рассказал, что в течение летнего периода с подрядчиками неоднократно собирались и обсуждали все моменты по подготовке к зиме. Тем не менее, уже сейчас есть замечания, которые технический заказчик обязательно предоставит генеральному подрядчику. Тот, в свою очередь, обязан их принять и устранить.

- Главное требование, чтобы дороги у нас были чистыми и безопасными для движения. Выражение: «и так сойдет» - не принимается, - прокомментировал Юрий Петров.

По результатам поездки рекомендовано более пристальное внимание обратить на перекрестки и тротуары, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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