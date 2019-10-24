2019-10-24T17:18:30+03:00
Экономика

Сборная АО «Транснефть – Сибирь» победила в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области

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Сборная АО «Транснефть – Сибирь» победила в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской областиСборная АО «Транснефть – Сибирь» победила в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области
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АО «ТранснефтьСибирь» стало победителем спартакиады трудовых коллективов Тюменской области. В рамках спартакиады в течение 2019 года соревнования проводились в 13 видах спорта, в том числе волейбол, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, дартс, баскетбол, мини-футбол, плавание, пулевая стрельба, гиревой спорт, семейные старты, ГТО и легкая атлетика. Всего в спартакиаде участвовали 26 сборных команд организаций и предприятий, представляющие г. Тюмень и районные центры области.

Призовые места команда АО «Транснефть – Сибирь» завоевала в семи видах спорта: первые места – лыжная гонка, плавание, пулевая стрельба, мини-футбол; второе место – настольный теннис; третье место – волейбол (мужчины), баскетбол (женщины).

АО «Транснефть – Сибирь» награждено кубком и дипломом первой степени Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области. Многие из 10-тысячного нефтепроводчиков уделяют внимание здоровому и активному образу жизни. Администрация и профсоюзный коллектив предприятия также участвуют в создании условий для занятия спортом и физкультурой для всех желающих. На сегодняшний день спортивные залы и бассейны посещают более 4400 человек из числа работников акционерного общества. На регулярной основе в АО «Транснефть – Сибирь» проводятся корпоративные спартакиады.

Спартакиада среди нефтепроводчиков состоится 26-27 октября 2019 года в Тюмени, соревнования будут проводится в пяти видах спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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