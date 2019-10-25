2019-10-25T06:18:29+03:00
Общество

Ямальский пожарный во время отпуска вынес из огня пенсионерку

В ГУ МЧС России по Республике Башкортостан Анатолия Васильева хотят наградить
Анна Полякова
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Ямальский пожарный во время отпуска вынес из огня пенсионерку Фото: 89.mchs.gov.ruЯмальский пожарный во время отпуска вынес из огня пенсионерку Фото: 89.mchs.gov.ru
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Ямальский пожарный Анатолий Васильев, отдыхая в отпуске у родителей, спас из огня пожилую соседку. ЧП в селе Кистенли-Богданово Бижбулякского района Республики Башкортостан произошло в октябре 2019 года.

По счастливой случайности по соседству с полыхавшим домом в тот день был пожарный ПЧ-38 ФГБУ «6 отряд ФПС по Ямало-Ненецкому автономному округу» Анатолий Васильев. Он знал, что в доме напротив живет одинокая пожилая женщина, поэтому мгновенно просился на помощь.

- Я был дома, когда услышал непонятный шум, на улице кричали люди. Посмотрел в окно и заметил черный дым и пламя. Горел дом недалеко от нашего. Моментально оделся и подбежал к горящему дому. Я знал, что там есть люди, зашел внутрь, — рассказывает Анатолий Петрович.

В заполненной дымом комнате он с трудом обнаружил пожилую женщину и вынес ее на свежий воздух. Дальше ему помогли односельчане, которые отнесли бабушку в безопасное место.

К этому времени на место пожара прибыли местные огнеборцы и потушили пожар. Благодаря своевременным и умелым действиям Анатолия Васильева жертв удалось избежать.

Хотя Анатолий себя героем не считает и говорит, что просто выполнял профессиональный долг, в ГУ МЧС России по Республике Башкортостан его хотят наградить

- Анатолий Васильев, пожарный из 6 отряда ПЧ-38 города Губкинский спас человека из огня. Наш пожарный быстро сориентировался, бросился в горящий дом и вынес из задымлённого здания пожилую женщину, - написал на свой страничке в социальной сети «ВКонтакте» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. - Он уже 22 года работает у нас в округе. Прошёл через многие трудности, ветеран чеченской войны.

Глава региона поблагодарил Анатолия Васильева за смелость и профессионализм и пожелал оставшиеся дни отпуска провести без подвигов - героям тоже нужно отдыхать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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