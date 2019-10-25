2019-10-25T05:27:20+03:00
Общество

Погода на Ямале 25 октября: пасмурный и снежный день

Температура воздуха -4 ... -5 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 25 октября: пасмурный и снежный день Фото: pixabay.comПогода на Ямале 25 октября: пасмурный и снежный день Фото: pixabay.com
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В пятницу, 25 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде дневной максимум – 4 градуса, пасмурно. Снег пройдет только утром. Ветер западный 9 м/с.

В Ноябрьске -4 градуса, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день. Ветер – западный 7 м/с.

В Новом Уренгое -5 градусов, пасмурно. Снег разной интенсивности – в течение дня. Ветер западный будет дуть со скорость 9 м/с.

В Надыме -5 градусов, в основном пасмурно. Небольшой кратковременный снег пройдет вечером. Западный ветер 7 м/с.

В Губкинском - 4 градуса, пасмурно. Периодически будет идти небольшой снег. Ветер западный 7 м/с.

В Тарко-Сале -5 градусов, пасмурно, снегопад. Западный ветер 6 м/с.

В Муравленко -4 градуса, пасмурно и снежно. Ветер западный 7 м/с.

В Лабытнанги -4 градуса, пасмурно. Снег пройдет только утром. Ветер северо-западный 9 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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