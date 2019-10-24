В Губкинском жильцов дома, где повело стену, просят временно переселиться

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-24T16:02:50+03:00

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В Губкинском жильцам дома №14 в 3 микрорайоне, где повело стену, администрация города рекомендовала переехать в пункт временного размещения. Это решение приняла Комиссия по предупреждению ЧС под руководством мэра.

Всего в доме 20 квартир, в которых проживает 48 человек. В пункт для размещения обратились только три семьи. Градоначальник Андрей Гаранин побывал в аварийном доме, зашёл в квартиры, пообщался с жильцами.

По данным от управляющей компании, выявлено нарушение конструкции аварийной двухэтажки. Специалисты продолжают следить за состоянием дома. Ситуация под контролем. Тем не менее, по поручению главы города, приглашена специализированная организация, которая даст заключение о характере и степени повреждений.

Уже в это воскресенье эксперты проведут обследование конструкций аварийного дома, которое покажет, возможно ли провести восстановительные работы. Результаты будут известны в следующий четверг.

- Сейчас нам необходимо обеспечить 100-процентную безопасность для наших жителей. Чтобы избежать чрезвычайного происшествия, мы настоятельно просим жильцов переселиться в пункт временного размещения. Окончательное решение о судьбе дома будет принято после обследования здания, - сказал на заседании КЧС глава Губкинского.

Этот дом 1987 года постройки ранее был признан аварийным. На заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуации глава города пригласил и жильцов дома. Людям было важно задать все волнующие вопросы и оперативно получили ответы. Самым главным стал вопрос про предоставление квартир при будущем переселении, сообщили в администрации города.

- Буду делать так, чтобы оказать вам максимальную помощь, - пообещал жителям Андрей Гаранин.

ИСТОЧНИК KP.RU