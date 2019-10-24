2019-10-24T15:21:33+03:00
Спорт

В Тарко-Сале на юбилейный турнир по борьбе приедут чемпионы Европы и мира

В этом году ждут много знаменитых спортсменов
Анна Полякова
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В Тарко-Сале на юбилейный турнир по борьбе приедут чемпионы Европы и мира Фото: puradm.ruВ Тарко-Сале на юбилейный турнир по борьбе приедут чемпионы Европы и мира Фото: puradm.ru
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В Тарко-Сале 15 ноября стартует всероссийский турнир по спортивной (греко-римской) борьбе на призы губернатора Ямала. Соревнования организуют в специализированной ДЮСШ олимпийского резерва «АВАНГАРД».

Предстоящий турнир – юбилейный. Пуровский район в десятый раз будет принимать борцов высокого уровня. Ежегодно в соревнованиях участвуют более сотни сильнейших борцов из России, Армении, Азербайджана, Бразилии, Белоруссии, Казахстана, Литвы, Сербии, Украины и Молдавской Республики.

В этом году ожидается приезд двух новых команд - из Санкт-Петербурга и Киргизии, рассказали в администрации Пуровского района. Как рассказал один из организаторов турнира, руководитель окружной общественной организации «Центр спортивной борьбы ЯНАО», тренер и судья международной категории Олег Дюшко, в этом году ждут много знаменитых спортсменов, приедут чемпионы и призеры Европы и мира.

Турнир включен в единый календарный план Минспорта РФ, его победители будут иметь право на присвоение спортивного звания «Мастер спорта России». Приэтом ямальцы традиционно показывают на нём высокие результаты, в 2018 году сборная ЯНАО завоевала по три золотых, серебряных и бронзовых медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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