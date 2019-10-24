Ямальские депутаты избавили земляков от бюрократических формальностей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-24T15:05:50+03:00

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Ямальцев освободили от сбора части справок, необходимых для постановки на учет нуждающихся в жилье по договорам соцнайма. Соответствующие изменения в региональном законодательстве депутаты Заксобрания ЯНАО поддержали сегодня, 24 октября.

Теперь большая часть необходимых документов будет предоставляться в рамках межведомственого документооборота, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Речь идет о предоставлении сведений о лицах, проживающих с заявителем по месту его жительства. Именно эти данныеслужат одним из оснований для определения размера дохода граждан, претендующих на получение жилья по соцнайму.

Законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным правовым регулированием в части ведения домовых книг, выдачи выписок из них, выдачи копий финансово-лицевых счетов, справок о составе семьи и аналогичных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU