2019-10-24T15:05:50+03:00
Общество

Ямальские депутаты избавили земляков от бюрократических формальностей

Большая часть справок будет предоставляться в рамках межведомственого документооборота
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальские депутаты избавили земляков от бюрократических формальностей Фото: zsyanao.ruЯмальские депутаты избавили земляков от бюрократических формальностей Фото: zsyanao.ru
Изменить размер текста:

Ямальцев освободили от сбора части справок, необходимых для постановки на учет нуждающихся в жилье по договорам соцнайма. Соответствующие изменения в региональном законодательстве депутаты Заксобрания ЯНАО поддержали сегодня, 24 октября.

Теперь большая часть необходимых документов будет предоставляться в рамках межведомственого документооборота, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Речь идет о предоставлении сведений о лицах, проживающих с заявителем по месту его жительства. Именно эти данныеслужат одним из оснований для определения размера дохода граждан, претендующих на получение жилья по соцнайму.

Законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным правовым регулированием в части ведения домовых книг, выдачи выписок из них, выдачи копий финансово-лицевых счетов, справок о составе семьи и аналогичных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сборная АО «Транснефть – Сибирь» победила в спартакиаде трудовых коллективов Тюменской области
В Губкинском жильцов дома, где повело стену, просят временно переселиться
В Тарко-Сале на юбилейный турнир по борьбе приедут чемпионы Европы и мира
«Сотрудник банка» украл у ноябрянки 180 тысяч рублей
Контролировать состояние многоквартирников на Ямале станет легче
После происшествия с плавмагазином маленький ямалец заболел гидрофобией
В Надыме бассейн «Дельфин» в ноябре откроется после ремонта
Пуровский подросток случайно помог мошеннице обворовать свою мать
Более 500 предпринимателей Тюменской области стали обладателями кредитных бизнес-карт от Сбербанка
Инклюзивный детсад в Новом Уренгое готовится к открытию
В Ноябрьске возросшая численность голубей пугает горожан
Получение ежемесячного детского пособия для многодетных ямальцев упростят
Жительницу Салехарда, сломавшую полицейскому палец, взяли под стражу
На трассе Салехард-Лабытнанги появится первый «умный» пешеходный переход
Коммунальщики Салехарда заплатят штраф за некачественную уборку снега
Ноябрянина отправили на 19 лет в колонию за убийство семейной пары
На трассе Сургут-Салехард автомобилистка устроила ДТП на встречке
В Салехарде пройдёт уникальный мотивационный мастер-класс