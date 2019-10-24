2019-10-24T14:47:00+03:00
Происшествия

«Сотрудник банка» украл у ноябрянки 180 тысяч рублей

Женщина не заподозрила в словах незнакомца обмана
Анна Полякова
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«Сотрудник банка» украл у ноябрянки 180 тысяч рублей«Сотрудник банка» украл у ноябрянки 180 тысяч рублейФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске полицейские возбудили уголовное дело о краже денег с банковской карты дистанционным способом.

Как выяснилось, на телефон горожанки позвонил неизвестный мужчина, представился сотрудником банковского учреждения и сообщил, что с принадлежащей ей банковской карты осуществляется списание денежных средств.

Он торопил женщину срочно заблокировать действия злоумышленников, чтобы сохранить деньги. Мошенник уговорил свою жертву сообщить персональные данные банковской карты и коды, поступившие на телефон в виде смс-сообщений.

Женщина не заподозрила в словах незнакомца обмана и выполнила все указания лжесотрудника банка. В результате с банковской карты были списаны около 180 тысяч рублей, чообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция убедительно просит, ни в коем случае не сообщать по телефону неизвестным лицам, действующим под различными предлогами, номера своих банковских карт, пароли, cvv-коды и другую конфиденциальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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