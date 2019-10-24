2019-10-24T14:21:53+03:00
Общество

Контролировать состояние многоквартирников на Ямале станет легче

Депутаты Заксобрания ЯНАО внесли изменения в региональный закон
Анна Полякова
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Контролировать состояние многоквартирников на Ямале станет легче Фото: yanao.ruКонтролировать состояние многоквартирников на Ямале станет легче Фото: yanao.ru
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Ямальские депутаты упростили процедуру контроля за многоквартирниками. Отныне представители муниципального жилищного контроля в случае необходимости смогут обследовать помещения дома с согласия нанимателя жилья. Ранее сделать это можно было только с ведома собственника.

Сегодня, 24 октября, парламентарии привели региональное законодательство в соответствие с Жилищным кодексом РФ, пояснили в Заксобрании ЯНАО.

Кроме того, согласно внесенным изменениям, должностные лица органа муниципального жилищного контроля получили право обращаться в суд для защиты интересов собственников не только в отношении жилых помещений, как было ранее, но и остальных помещений многоквартирного дома.

Нормы внесены в Закон автономного округа от 31 октября 2012 года № 94-ЗАО «О муниципальном жилищном контроле в ЯНАО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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