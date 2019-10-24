2019-10-24T14:09:46+03:00
Происшествия

После происшествия с плавмагазином маленький ямалец заболел гидрофобией

Владелец передвижной торговой точки упавшему за борт заплатит 50 тысяч рублей
Анна Полякова
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После происшествия с плавмагазином маленький ямалец заболел гидрофобией Фото: pixabay.comПосле происшествия с плавмагазином маленький ямалец заболел гидрофобией Фото: pixabay.com
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На защиту прав ребенка, упавшего с трапа самоходного плавмагазина, встала Новоуренгойская транспортная прокуратура. Инцидент произошел в Ямальском районе в июне 2019 года.

Когда покупатели шли по трапу на борт самоходного плавмагазина, произошел его обрыв. В результате ребенок с высоты 1,5 метров упал в воду, сообщили в ведомстве.

Обошлось без травм, однако мальчик получил переохлаждение легкой степени. Кроме того, в результате происшествия он испытал сильные душевные волнения, нравственные страдания, появилась гидрофобия.

Как показали результаты проверки, при установке и использовании забортного трапа не проводились его испытания. Кроме того, плавмагазин не обеспечил подтрапных сеток и контроль за передвижениями по трапу, а имеющиеся ограждения, поручни трапа не соответствовали требованиям технического регламента.

В результате с индивидуального предпринимателя и судовладельца будут взыскана компенсация морального в размере 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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