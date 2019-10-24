2019-10-24T13:41:38+03:00
Общество

В Надыме бассейн «Дельфин» в ноябре откроется после ремонта

ДЮСШ бесплатно посещают 430 юных надымчан
Анна Полякова
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В Надыме бассейн «Дельфин» в ноябре откроется после ремонта Фото: администрация Надымского районаВ Надыме бассейн «Дельфин» в ноябре откроется после ремонта Фото: администрация Надымского района
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Надымчане с нетерпением ждут открытия бассейнов детско-спортивной школы «Дельфин». В малой идут ремонтные работы, в большом – профилактические мероприятия.

Как отметили в администрации Надымского района, во время проверки малого бассейна выяснилось, что в нем потеряла прочность и качество мембрана чаши, а когда ее сняли, стало понятно, что замены просит форсуночная магистраль, а система водоподготовки требует профилактики.

Теперь малую чашу, которая вмещает 100 тонн воды, покрывают специальным биотекстильным полотном, затем приступят к монтажу мембраны. Подрядчик работает качественно, претензий к нему нет, все необходимые материалы доставлены в Надым.

Как отмечает заместитель главы администрации Надымского района Ирина Труханова, произошла корректировка в образовательном процессе, но ребята, их родители, педагоги с пониманием относятся к временным трудностям.

Дети продолжают посещать «Дельфин», занимаются сухим плаванием, общей физической подготовкой. После осенних каникул учреждение будет вновь готово к полноценной работе.

Напомним, что детско-спортивная школа «Дельфин» функционирует в Надыме с 1996 года. Ежегодно на бесплатной основе его посещают 430 юных надымчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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