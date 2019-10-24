Пуровский подросток случайно помог мошеннице обворовать свою мать

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-24T13:26:23+03:00

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В Пуровском районе возбудили уголовное дело о кражи денег с банковской карты. О происшествии полиции рассказала местная жительница, которая обратилась к правоохранителям 21 октября.

Когда стали разбираться в деле, выяснились, что 15-летний сын пуровчанки выставил на одном из сайтов объявление о продаже игровой приставки. Ему позвонила неизвестная женщина и сообщила, что хочет приобрести гаджет и готова перевести деньги на банковскую карту.

У подростка не было своей карты, и он сообщил данные карты, принадлежащей его матери. Как только он назвал всю секретную информацию – с нее произошло списание 20 500 рублей, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция призывает граждан провести разъяснительную работу с несовершеннолетними детьми, объяснить им к чему может привести разглашение персональных данных банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU