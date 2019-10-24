Инклюзивный детсад в Новом Уренгое готовится к открытию

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-24T13:13:08+03:00

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Детский сад на 200 мест в Новом Уренгое станет первым специализированным объектом, который изначально строился с учетом всех требований, которые предъявляются при посещении учреждения «особыми» детьми. Итоговую проверку здания садика под названием «Виниклюзия» проводит экспертная комиссия Госстройнадзора ЯНАО. Строительство здания завершено раньше намеченных по плану сроков.

- Сдавать объект по плану должны были в конце января 2020 года. Но подрядчики не подвели. На финишную прямую вышли раньше, – отмечает замначальника Дирекции капстроительства и жилполитики Нового Уренгоя Василия Белова.

Планово все школьные и дошкольные учреждения проходят за время возведения 12 обязательных проверок. При устранении всех выявленных недочетов, в ноябре застройщику будет выдан особый документ – заключение о соответствии построенного объекта проектной документации. Потом дело останется за малым: получение разрешения на ввод в эксплуатацию в муниципалитете и последующее лицензирование.

- Есть документы, которые подписываешь с особым эмоциональным настроем. Это все, что связано с положительными заключениями на ввод в эксплуатацию социально-значимых объектов нашего округа. Заключение по детскому саду «Виниклюзия» будет одним из таких документов. , – рассказывает руководитель службы Госстройнадзора ЯНАО Павел Кузнецов.

Он отметил, что все пристально наблюдали за его строительством и ждали, когда же в Новом Уренгое появится такой уникальный для города объект.

Напомним, в ближайшие годы на территории округа будет построено 30 детских садов, 13 из них будут введены в эксплуатацию до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU