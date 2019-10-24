Более 500 предпринимателей Тюменской области стали обладателями кредитных бизнес-карт от Сбербанка

СЕГОДНЯ 13:15 2019-10-24T13:15:03+03:00

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На территории обслуживания Западно-Сибирского отделения Сбербанка предприниматели оформили более 500 кредитных бизнес-карт. Карты имеют лимит до 1 млн рублей и льготный беспроцентный период до 50 дней. У партнеров по всей России действует увеличенный период кредитования.

-Сбербанк имеет широкую линейку кредитных продуктов, как для начинающих, так и для действующих предпринимателей и целенаправленно пополняет и изменяет продукты под потребности клиентов. Кредитная бизнес-карта - это верное решение для представителей бизнеса. Они могут приобретать все необходимое для своего дела, пользоваться увеличенным льготным периодом у партнеров банка и экономить на процентах, - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

С 7 октября в Сбербанке запущено специальное предложение для клиентов малого и микро бизнеса по бесплатному годовому обслуживанию за первый год по продукту «Кредитная бизнес-карта». Кредитную бизнес-карту Visa Business Credit или Masterсard Business Credit можно оформить до 31 декабря 2019 года. Клиенты банка могут подать заявку на получение кредитной бизнес-карты посредством Сбербанк Бизнес Онлайн, не-клиенты - через официальный сайт по упрощенной процедуре без посещения офиса банка.

Более подробная информация об условия пользования и тарифах по «Кредитной бизнес-карте» размещена на сайте www.sberbank.ru в разделе «Кредиты для бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU