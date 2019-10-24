Получение ежемесячного детского пособия для многодетных ямальцев упростят

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-24T12:15:09+03:00

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На Ямале c начала 2020 года изменятся условия предоставления ежемесячного пособия на третьего и последующих детей до трех лет. Выплату получить станет легче. Постановление об этом утвердил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Требование о наличии у одного из родителей непрерывного трудового стажа на территории округа не менее шести месяцев в новых правилах исключается. Кроме того, меняются критерии нуждаемости. С 1 января претендовать на выплату смогут те, чей доход на члена семьи меньше двух прожиточных минимумов. То есть с начала 2020 года обратиться за выплатой имеют право многодетные семьи, если доход на каждого человека в ней меньше 35 414 рублей в месяц. Сейчас выплату получают те семьи, чей доход на одного человека не превышает одного прожиточного минимума.

Как уточнила директор департамента соцзащиты населения ЯНАО Елена Карпова, эта мера соцподдержки предоставляется как за рождение, так и усыновленных детей – третьего в семье и последующих.

Платить пособие будут также, пока ребенку не исполнится три года. Главное изменение в том, что для расчёта данного пособия доход семьи увеличивается в два раза.

Сейчас ежемесячную денежную выплату на Ямале получают 2 943 человека. Планируется, в 2020 году на нее будут иметь право 5 700 человек, уточнили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU