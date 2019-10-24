Жительницу Салехарда, сломавшую полицейскому палец, взяли под стражу

СЕГОДНЯ 11:27 2019-10-24T11:27:37+03:00

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Жительницу Салехарда обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Суд принял во внимание обстоятельства преступления и характеристику личности 27-летней женщины и вынес постановление о ее заключении под стражу.

Сам инцидент произошел ночью 21 октября 2019 года. Полицейские доставили в дежурную часть ОМВД России по г. Салехарду пьяную горожанку в связи с совершенным административным правонарушением, которая была не согласна с задержанием. В коридоре дежурной части правонарушительница пнула двух сотрудников полиции. Один из них получил перелом пальца ноги, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

Следственные органы предупреждают, нападение на полицейского расценивается как умышленное деяние, которое не может быть случайностью. Максимальное наказание по данной статье - 10 лет лишения свободы в исправительной колонии. Уголовная ответственность за совершенное преступление наступает с 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU