2019-10-24T11:12:30+03:00
Общество

На трассе Салехард-Лабытнанги появится первый «умный» пешеходный переход

Датчик движения фиксирует пешехода на переходе и включает «зеленый»
Анна Полякова
Поделиться:
На трассе Салехард-Лабытнанги появится первый «умный» пешеходный переход Фото: vk.com официальное сообщество национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»На трассе Салехард-Лабытнанги появится первый «умный» пешеходный переход Фото: vk.com официальное сообщество национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Изменить размер текста:

Ямальские дорожники приступили у монтажу первого «умного» пешеходного перехода на трассе Салехард-Лабытнанги, сообщили в официальном сообществе «ВКонтакте» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», посвященного его реализации в ЯНАО.

Фото: vk.com официальное сообщество национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Фото: vk.com официальное сообщество национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Здесь же рассказали, как работает устройство. Датчик движения фиксирует нахождение пешехода на переходе, происходит автоматическое включение транспортных светофоров и светильников освещения на всем протяжении пешеходного перехода. После того, как пешеход перешел на другую сторону дороги, датчики автоматически выключаются.

Новшество, по задумке его авторов, обеспечит безопасность пешеходам в темное время суток или в плохую погоду на нерегулируемом переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Получение ежемесячного детского пособия для многодетных ямальцев упростят
Жительницу Салехарда, сломавшую полицейскому палец, взяли под стражу
Коммунальщики Салехарда заплатят штраф за некачественную уборку снега
Ноябрянина отправили на 19 лет в колонию за убийство семейной пары
На трассе Сургут-Салехард автомобилистка устроила ДТП на встречке
В Салехарде пройдёт уникальный мотивационный мастер-класс
В Ноябрьске ребенок вызывал пожарных на выдуманные ЧП
В ДТП на трассе Лабытнанги-Харп пострадали четыре человека
В Губкинском 93 семей Новый год отметят новосельем
Замгубернатора оценил темпы строительства КОСов и детсадов в Новом Уренгое
В Ноябрьске в «скорую» со спецсигналами врезалась легковушка
Ямальцы представят в Бресте программу переселения соотечественников в ЯНАО
Ямальских детей со сложными диагнозами осмотрели лучшие российские врачи
Погода на Ямале 24 октября: прогнозируются снегопады
С начала года в Ноябрьске забеременели семь школьниц
На Ямале осуждены четыре тазовчанина за убийство знакомого
Житель Лабытнангов нашел на берегу реки трофейный «Маузер» и теперь ему грозит срок
Глава Ноябрьска отказывается платить дорожникам за укладку асфальта в снег
Дорожники готовятся к обустройству ледовой переправы «Салехард-Лабытнанги»
На зимние дороги Ямала выйдет новая дорожная спецтехника
На Ямале определили лауреатов шестой литературной премии губернатора
В Ханымее открылась арт-галерея
Ямальские родители, воспитывающие детей со сложными диагнозами, получили комментарии специалистов
Жителям Лабытнангов запретили выходить на лед
Работы юных экологов отмечены на форуме в Исландии
Жительница Салехарда сама перевела деньги аферистам, а после обратилась в полицию