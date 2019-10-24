СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-24T11:12:30+03:00

На трассе Салехард-Лабытнанги появится первый «умный» пешеходный переход Фото: vk.com официальное сообщество национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Ямальские дорожники приступили у монтажу первого «умного» пешеходного перехода на трассе Салехард-Лабытнанги, сообщили в официальном сообществе «ВКонтакте» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», посвященного его реализации в ЯНАО.

Фото: vk.com официальное сообщество национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Здесь же рассказали, как работает устройство. Датчик движения фиксирует нахождение пешехода на переходе, происходит автоматическое включение транспортных светофоров и светильников освещения на всем протяжении пешеходного перехода. После того, как пешеход перешел на другую сторону дороги, датчики автоматически выключаются.

Новшество, по задумке его авторов, обеспечит безопасность пешеходам в темное время суток или в плохую погоду на нерегулируемом переходе.

ИСТОЧНИК KP.RU