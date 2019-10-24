Коммунальщики Салехарда заплатят штраф за некачественную уборку снега

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-24T10:55:26+03:00

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После октябрьского снегопада дороги и тротуары Салехарда утонули в сугробах. Жители окружной столицы мгновенно отреагировали на неудовлетворительную работу коммунальных служб в соцсетях. При этом глава города Алексей Титовский, который лично следит за комментариями горожан, поддержал салехардцев. Он назвал все претензии аргументированными.

- Проезжие части и тротуары должны быть чистыми. Несвоевременная уборка снега создает дискомфорт для пешеходов и является причиной дорожно-транспортных происшествий, - подчеркнул Алексей Титовский.

Глава города дал поручение провести проверку работы обслуживающей организации АО «Салехарддорстрой». Сегодня, 24 октября, представители Салехардской дирекции единого заказчика совместно с директором коммунальной организации совершили объезд городских улиц.

- В городе много мест куда снегоуборочная техника вообще не заходила, например, район второго отделения. Центральные улицы хоть и почищены, но вдоль обочин, в остановочных карманах и дворовых заездах образованы снежные отвалы, которые так же необходимо убирать, - комментирует генеральный директор СДЕЗ Алексей Нога.

В адрес обслуживающей организации выписаны предписания, по истечению отведенного срока будет проведена повторная проверка, в случае неисполнения предписаний будут предъявлены к АО «Салехарддорстрой» штрафные санкции, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU