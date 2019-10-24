2019-10-24T10:44:30+03:00
Происшествия

Ноябрянина отправили на 19 лет в колонию за убийство семейной пары

Мужчина утверждал, что хозяева уже были мертвы, когда он их обнаружил
Анна Полякова
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Ноябрянина отправили на 19 лет в колонию за убийство семейной парыНоябрянина отправили на 19 лет в колонию за убийство семейной парыФото: Ольга Крыльцова
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В Ноябрьске 46-летнему местному жителю зачитали приговор за убийство семейной пары. Обиженный гость расправился с мужчиной и женщиной в ночь с 8 на 9 декабря 2017 года. Во время конфликта хозяева пытались выдворить скандалиста.

Однако мужчина, не желавший покидать застолье, вооружился ножом и 11 раз всадил клинок в тело женщине, 21 ножевое ранение получил мужчина. После совершенного гость скрылся. Тела погибших днем 9 декабря обнаружили знакомые семейной пары.

Личность причастного к совершению преступления была установлена в кратчайшие сроки. Мужчина отрицал свою вину и утверждал, что, выпив, он уснул, а когда проснулся, обнаружил хозяев квартиры уже мертвыми.

- Тем не менее, результаты комплекса криминалистических экспертиз, показания свидетелей, и иные следственные мероприятия позволили следствию собрать достаточно доказательств его вины, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

По ходатайству мужчины, отрицавшего свою причастность к совершению преступления, уголовное дело рассмотрено судом с участием 8 присяжных заседателей.

В результате суд признал убийцу виновным в совершении преступления, и назначил ему наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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