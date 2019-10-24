На трассе Сургут-Салехард автомобилистка устроила ДТП на встречке

СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-24T10:29:07+03:00

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На трассе Сургут-Салехард 23 октября случилось ДТП. На 680 км автодороги в 13.30 столкнулись два автомобиля, пострадали оба водителя.

В Госавтоинпекции рассказали, как это произошло. Женщина за рулем автомобиля MITSUBISHI выехала на встречную полосу, в результате произошло столкновение с транспортным средстовм отечественного производства. Водители получили травмы различной степени тяжести.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмировано семь человек. С начала 2019 года в 3706 зарегистрированных ДТП погибли 20 человек и 447 травмированы, в их числе 56 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU