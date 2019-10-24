В Салехарде пройдёт уникальный мотивационный мастер-класс

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-24T10:04:06+03:00

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Изобретатель и успешный социальный предприниматель Роман Аранин проведет в Салехарде уникальный мотивационный мастер-класс.

Встреча пройдет девятого ноября в рамках цикла мероприятий по поддержке инициатив социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) Ямала.

Роман Аранин – лидер общественной организации инвалидов «Ковчег» и основателя компании «Observer», специализирующейся на производстве техники для людей с ограниченными возможностями здоровья, которая пользуется спросом во всем мире. Это человек, у которого почти все тело парализовано, и при этом он – неисправимый оптимист.

- Он уже бывал на Ямале, каждая встреча с ним мотивирует и вдохновляет наших предпринимателей, – рассказала руководитель окружного центра инноваций социальной сферы – организатора мотивационного мастер-класса Оксана Беседина.

Участники мероприятия узнают о достижениях Романа в социальном предпринимательстве, его опыте взаимодействия с окружающими, преодолении препятствий в личностном росте и бизнесе, рассказали в правительстве ЯНАО.

Кроме встречи с бизнесменами, Роман Аранин в качестве эксперта примет участие в предварительной защите проектов слушателей Школы социального предпринимательства. Среди проектов, допущенных к защите – служба социального такси, развлекательный центр для детей с инвалидностью, контактный зоопарк, детская фитнес-студия, оздоровительные занятия в бассейне для граждан пожилого возраста, сохранение народных промыслов Ямала, продвижение арктического дизайна.

ИСТОЧНИК KP.RU