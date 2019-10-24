2019-10-24T09:52:09+03:00
Происшествия

В Ноябрьске ребенок вызывал пожарных на выдуманные ЧП

Спасатели ездили по городу в поисках огня
Анна Полякова
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В Ноябрьске ребенок вызывал пожарных на выдуманные ЧП Фото: 89.mchs.gov.ruВ Ноябрьске ребенок вызывал пожарных на выдуманные ЧП Фото: 89.mchs.gov.ru
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В Ноябрьске шестилетний ребенок, забавляясь, вызывал пожарных, каждый раз называя новый адрес. Как рассказали в ГУ МЧС России по ЯНАО, этот случай произошел буквально на минувшей неделе.

На центральном пункте пожарной связи Ноябрьского пожарно-спасательного гарнизона около полудня прозвучал первый звонок. Детский голос назвал улицу и номер дома, говорит, что в доме пожар.

Пожарные машины несутся к месту ЧП. Осмотрели фасад - чисто. В подъезд - тоже. Запаха гари нет. Устанавливают лестницу к окну…

По рации голос диспетчер сообщает, что тот же ребенок звонил снова, называет другой адрес. Потом снова и снова звонки. И тот же детский голос называет все новые адреса, некоторых их них даже нет в городе. Вызов ложный. Всем отбой.

- Для малыша, судя по голосу мальчику лет шесть, - это забава. Но у пожарных, спасателей, врачей на любой вызов настрой только серьёзный, не реагировать на сообщение они не имеют права, -пояснили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

Спасатели просят родителей научить вызывать экстренные службы и вместе с тем объяснить, что шутки в этих случаях не уместны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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