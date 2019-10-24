В ДТП на трассе Лабытнанги-Харп пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-24T09:14:51+03:00

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На 12 километре автодороги Лабытнанги-Харп легковой автомобиль влетел под грузовик. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель «Тойоты» не учел скорость движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия.

В результате он не справился с управлением с столкнулся со стоящий автомобилем HOWO. В ДТП водитель и три пассажира легковушки получили травмы различной степени тяжести.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 19 ДТП, в результате которых травмировано семь человек. С начала 2019 года в 3706 зарегистрированных ДТП погибли 20 человек и 447 травмированы, в их числе 56 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU