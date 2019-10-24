В Губкинском 93 семей Новый год отметят новосельем

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-24T09:03:02+03:00

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Во втором микрорайоне Губкинского завершается строительство одного из четырёх многоквартирных домов. Первый из них уже подключён к отоплению. Внутри дома идут отделочные работы. Квартиры готовятся к сдаче с чистовой отделкой.

В этот четырехэтажный дом по программе переселения из аварийного жилья в январе переедут 93 семьи. К заезду новоселов уже будет сантехника и кафельная плитка в санузлах, обои и натяжные потолки, линолеум и межкомнатные двери. Все это позволит на самом деле решить квартирный вопрос людей, которые ждут улучшения жилищных условий.

- Сейчас у нас в городе благодаря работе Фонда жилищного строительства ЯНАО строится 11 новых домов. Это позволит переселить каждый пятый аварийный дом в муниципалитете, – отмечает мэр города Андрей Гаранин.

Детская площадка возле дома - одна из лучших в городе: современная, безопасная. Детям, которые будут жить в этом доме, точно понравится, уверены строители.

Губкинский – один из городов Ямала с наибольшей площадью деревянного фонда, здесь насчитывается свыше 220 тысяч квадратных метров жилья в деревянном исполнении. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию пять многоквартирников, уточнили в правительстве ЯНАО.

Расселение аварийного фонда является одной из приоритетных задач в округе и находится на особом контроле у главы округа Дмитрия Артюхова. В ближайшие пять лет на Ямале планируется расселить миллион квадратных метров аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU