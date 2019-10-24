Замгубернатора оценил темпы строительства КОСов и детсадов в Новом Уренгое
Заместитель губернатора Ямала Андрей Воронов 23 октября побывал с рабочим визитом в Новом Уренгое. Он посетил район Коротчаево, оценил темпы строительства канализационных очистных сооружений (КОС) и двух детских садов.
До этого в администрации города прошло совещание с главой города Иваном Костогризом, руководителями администрации, на котором обсудили перспективы реализации программы расселения граждан из аварийного жилья.
Что касается КОСов - на объекте произошла смена трех подрядчиков. Новый, который сейчас производит работы, подробно изучил технологию, привлек проектный институт, который нашел недочеты предшественников.
- Идут пуско-наладочные работы, строительно-монтажные - завершены. Надеемся, что запустим КОСы в этом году, - рассказал Андрей Воронов.
Кроме тогом, что по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в Коротчаево одновременно возводят два новых детских сада. Претензий к подрядчикам нет, срок сдачи объектов - декабрь 2020 года.
Также активно в районе строится бассейн, который скоро откроет двери для детей и взрослых, сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU