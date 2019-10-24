СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-24T08:35:33+03:00

В Ноябрьске в автомобиль скорой помощи со спецсигналами врезалась легковушка Фото: vk.com группа "Происшествия Ноябрьск"

Изменить размер текста: A A

В Ноябрьске на перекрестке улиц Мира-Советская легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. На спецмашине бригады медиков были включены спецсигналы и звуковое оповещение.

На станции скорой помощи сообщили, что в 7.36 минут поступил вызов к женщине, жалующейся на полученную при падении травму. Бригада незамедлительно выехала к месту вызова.

После ДТП для оказания помощи женщине диспетчер службы 03 незамедлительно выслал другую бригаду. В результате с закрытым переломом лодыжки женщина была эвакуирована в приемный покой ЦГБ. В самом ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU