2019-10-24T08:35:33+03:00
Происшествия

В Ноябрьске в автомобиль скорой помощи со спецсигналами врезалась легковушка

На срочный вызов пришлось отправить другу бригаду медиков
Анна Полякова
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В Ноябрьске в автомобиль скорой помощи со спецсигналами врезалась легковушка Фото: vk.com группа "Происшествия Ноябрьск"В Ноябрьске в автомобиль скорой помощи со спецсигналами врезалась легковушка Фото: vk.com группа "Происшествия Ноябрьск"
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В Ноябрьске на перекрестке улиц Мира-Советская легковушка врезалась в автомобиль скорой помощи, который спешил на вызов. На спецмашине бригады медиков были включены спецсигналы и звуковое оповещение.

На станции скорой помощи сообщили, что в 7.36 минут поступил вызов к женщине, жалующейся на полученную при падении травму. Бригада незамедлительно выехала к месту вызова.

После ДТП для оказания помощи женщине диспетчер службы 03 незамедлительно выслал другую бригаду. В результате с закрытым переломом лодыжки женщина была эвакуирована в приемный покой ЦГБ. В самом ДТП никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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