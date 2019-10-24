2019-10-24T07:27:45+03:00
Общество

Ямальцы представят в Бресте программу переселения соотечественников в ЯНАО

Представители арктического региона рассказали об условиях программы
Анна Полякова
Поделиться:
Ямальцы представят в Бресте программу переселения соотечественников в ЯНАО Фото: yanao.ruЯмальцы представят в Бресте программу переселения соотечественников в ЯНАО Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В Бресте (Республика Беларусь) проходит презентация Ямала как участника госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В Российском центре науки и культуры представитель департамента внешних связей ЯНАО Анна Школина знакомит белорусов с порядком и условиями переезда на Ямал

Кроме того, ямальцы представят национальный колорит и особенности арктического региона. Как сообщили в правительстве ЯНАО, в этом году в программе участвует 31 человек, треть из подавших заявку на участие – граждане Беларуси.

За пять лет – в период с 2013 по 2018 год – статус участника программы и члена его семьи получили 2152 человека. Из них 1 866 уже приняли российское гражданство. 71 процент переселенцев – соотечественники трудоспособного возраста. Программа направлена на сокращение дефицита трудовых ресурсов за счёт привлечения в регион квалифицированных специалистов из ближнего и дальнего зарубежья. Презентации Ямала и региональной программы переселения организуются ежегодно в зарубежных странах на площадках Россотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДТП на трассе Лабытнанги-Харп пострадали четыре человека
В Губкинском 93 семей Новый год отметят новосельем
Замгубернатора оценил темпы строительства КОСов и детсадов в Новом Уренгое
В Ноябрьске в автомобиль скорой помощи со спецсигналами врезалась легковушка
Ямальских детей со сложными диагнозами осмотрели лучшие российские врачи
Погода на Ямале 24 октября: прогнозируются снегопады
С начала года в Ноябрьске забеременели семь школьниц
На Ямале осуждены четыре тазовчанина за убийство знакомого
Житель Лабытнангов нашел на берегу реки трофейный «Маузер» и теперь ему грозит срок
Глава Ноябрьска отказывается платить дорожникам за укладку асфальта в снег
Дорожники готовятся к обустройству ледовой переправы «Салехард-Лабытнанги»
На зимние дороги Ямала выйдет новая дорожная спецтехника
На Ямале определили лауреатов шестой литературной премии губернатора
В Ханымее открылась арт-галерея
Ямальские родители, воспитывающие детей со сложными диагнозами, получили комментарии специалистов
Жителям Лабытнангов запретили выходить на лед
Работы юных экологов отмечены на форуме в Исландии
Жительница Салехарда сама перевела деньги аферистам, а после обратилась в полицию