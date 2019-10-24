Ямальцы представят в Бресте программу переселения соотечественников в ЯНАО

СЕГОДНЯ 07:27 2019-10-24T07:27:45+03:00

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В Бресте (Республика Беларусь) проходит презентация Ямала как участника госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. В Российском центре науки и культуры представитель департамента внешних связей ЯНАО Анна Школина знакомит белорусов с порядком и условиями переезда на Ямал

Кроме того, ямальцы представят национальный колорит и особенности арктического региона. Как сообщили в правительстве ЯНАО, в этом году в программе участвует 31 человек, треть из подавших заявку на участие – граждане Беларуси.

За пять лет – в период с 2013 по 2018 год – статус участника программы и члена его семьи получили 2152 человека. Из них 1 866 уже приняли российское гражданство. 71 процент переселенцев – соотечественники трудоспособного возраста. Программа направлена на сокращение дефицита трудовых ресурсов за счёт привлечения в регион квалифицированных специалистов из ближнего и дальнего зарубежья. Презентации Ямала и региональной программы переселения организуются ежегодно в зарубежных странах на площадках Россотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU