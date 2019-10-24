Ямальских детей со сложными диагнозами осмотрели лучшие российские врачи

СЕГОДНЯ 06:06 2019-10-24T06:06:43+03:00

22 ребенка будут отправлены на госпитализацию в Москву

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Родители 200 ямальских детей со сложными диагнозами смогли получить консультации ведущих специалистов Российской детской клинической больницы. Приемы прошли в Новом Уренгое и Тарко-Сале. В результате 22 ребенка приглашены на госпитализацию в Москву.

Однако ни один не останется без внимания, пообещала главный врач Новоуренгойской больницы Ирина Груздева. В соответствии с полученными рекомендациями их будут вести ямальские педиатры.

- Мы постоянно на связи со специалистами из РДКБ. Это второй их приезд, и мы надеемся, не последний, - отметила она.

В прошлом году на Ямале уже вели прием невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог. В этом году в команду вошёл ещё врач-кардиолог. Специалисты в рамках визита также провели научно-практические конференции, где обсудили с ямальскими коллегами сложные случаи заболеваний.

Руководство Новоуренгойской больницы планирует продолжить взаимодействие с коллегами в новом формате и пригласить для постоянной работы в город молодых московских врачей, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU