Ямальских детей со сложными диагнозами осмотрели лучшие российские врачи
Родители 200 ямальских детей со сложными диагнозами смогли получить консультации ведущих специалистов Российской детской клинической больницы. Приемы прошли в Новом Уренгое и Тарко-Сале. В результате 22 ребенка приглашены на госпитализацию в Москву.
Однако ни один не останется без внимания, пообещала главный врач Новоуренгойской больницы Ирина Груздева. В соответствии с полученными рекомендациями их будут вести ямальские педиатры.
- Мы постоянно на связи со специалистами из РДКБ. Это второй их приезд, и мы надеемся, не последний, - отметила она.
В прошлом году на Ямале уже вели прием невролог, пульмонолог, гастроэнтеролог. В этом году в команду вошёл ещё врач-кардиолог. Специалисты в рамках визита также провели научно-практические конференции, где обсудили с ямальскими коллегами сложные случаи заболеваний.
Руководство Новоуренгойской больницы планирует продолжить взаимодействие с коллегами в новом формате и пригласить для постоянной работы в город молодых московских врачей, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU