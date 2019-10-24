2019-10-24T05:01:55+03:00
Общество

Погода на Ямале 24 октября: прогнозируются снегопады

Температура воздуха -2 ... -4 градуса
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 24 октября: прогнозируются снегопадыПогода на Ямале 24 октября: прогнозируются снегопадыФото: Анна Полякова
Изменить размер текста:

В четверг, 24 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде дневной максимум – 2 градуса, пасмурно. В первой половине дня пройдет снег. Ветер северо-западный 10 м/с.

В Ноябрьске -2 градуса, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер – западный 5 м/с.

В Новом Уренгое -4 градуса, пасмурно, снегопад. Ветер переменных направлений будет дуть со скорость 2 м/с.

В Надыме -4 градуса, пасмурно, снегопад. Юго-восточный днем сменится на северо-западный 4 м/с.

В Губкинском - 3 градуса, пасмурно, снег. Ветер – юго-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале -3 градуса, пасмурно, снегопад. Южный ветер 3 м/с.

В Муравленко -3 градуса, пасмурно и снежно. Ветер западный 5 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, снег пройдет в первой половине дня. Ветер северо-западный 11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямальских детей со сложными диагнозами осмотрели лучшие российские врачи
С начала года в Ноябрьске забеременели семь школьниц
На Ямале осуждены четыре тазовчанина за убийство знакомого
Житель Лабытнангов нашел на берегу реки трофейный «Маузер» и теперь ему грозит срок
Глава Ноябрьска отказывается платить дорожникам за укладку асфальта в снег
Дорожники готовятся к обустройству ледовой переправы «Салехард-Лабытнанги»
На зимние дороги Ямала выйдет новая дорожная спецтехника
На Ямале определили лауреатов шестой литературной премии губернатора
В Ханымее открылась арт-галерея
Ямальские родители, воспитывающие детей со сложными диагнозами, получили комментарии специалистов
Жителям Лабытнангов запретили выходить на лед
Работы юных экологов отмечены на форуме в Исландии
Жительница Салехарда сама перевела деньги аферистам, а после обратилась в полицию