Погода на Ямале 24 октября: прогнозируются снегопады

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-24T05:01:55+03:00

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В четверг, 24 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде дневной максимум – 2 градуса, пасмурно. В первой половине дня пройдет снег. Ветер северо-западный 10 м/с.

В Ноябрьске -2 градуса, пасмурно, снег будет идти весь день. Ветер – западный 5 м/с.

В Новом Уренгое -4 градуса, пасмурно, снегопад. Ветер переменных направлений будет дуть со скорость 2 м/с.

В Надыме -4 градуса, пасмурно, снегопад. Юго-восточный днем сменится на северо-западный 4 м/с.

В Губкинском - 3 градуса, пасмурно, снег. Ветер – юго-западный 3 м/с.

В Тарко-Сале -3 градуса, пасмурно, снегопад. Южный ветер 3 м/с.

В Муравленко -3 градуса, пасмурно и снежно. Ветер западный 5 м/с.

В Лабытнанги -2 градуса, пасмурно, снег пройдет в первой половине дня. Ветер северо-западный 11 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU