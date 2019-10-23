С начала года в Ноябрьске забеременели семь школьниц
Поднимать демографическую ситуацию на Ямале взялись школьницы из Ноябрьска. Только с начала 2019 года на учет по беременности и родам в местные женские консультации встали семь учениц, младшей из которых 15 лет.
Данные об этом из больницы были направлены в отдел по делам несовершеннолетних города Ноябрьск. За юными мамами наблюдают психологи, а юристы оказывают им необходимую помощь.
На учет в ПДН девушек не ставили. Работа ведется с родителями или законными представителями школьниц. Проверяются их бытовые условия. За юными мамами вместе с их малышами инспекторы будут наблюдать до 18-летия школьниц.
ИСТОЧНИК KP.RU