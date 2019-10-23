На Ямале осуждены четыре тазовчанина за убийство знакомого
Зачинщики кровавой и жестокой расправы из села Гыда на 12 лет отправятся в колонию строгого режима. Накануне суд вынес им приговор.
Напомним, убийство произошло в ночь с 7 на 9 августа 2018 года в селе Гыда. Четверо молодых людей распивали спиртные напитки у своего знакомого. В этой же квартире спал потерпевший, с которым ранее у одного из подсудимых сложились личные неприязненные отношения.
Решив убить потерпевшего, зачинщик разбудил его, с силой нанес удар ему ногой в голову, затем все подсудимые, передавая друг другу отвертку и нож, по очереди нанесли мужчине не менее 84 ударов по различным частям тела, в том числе в шею.
Потерпевший скончался на месте происшествия в результате острой массивной кровопотери.
После убийства молодые люди попытались похитить из склада местного предпринимателя спиртное, однако были задержаны продавцом.
Суд назначил двум виновным наказание в виде 11 лет 11 месяцев лишения свободы, двух подсудимых приговорил к 12 годам лишения свободы.
Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU