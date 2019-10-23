СЕГОДНЯ 14:59 2019-10-23T14:59:24+03:00

Житель Лабытнангов нашел на берегу реки трофейный «Маузер» и теперь ему грозит срок. Фото с сайта УМВД ЯНАО

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Ямалец нашел пистолет 1920 года и продал его знакомому, который отнес оружие в полицию.

Как рассказали в УМВД ЯНАО, в сентябре прошлого года 41-летний житель города Лабытнанги нашел на берегу протоки Выл – Посл в районе 26 железнодорожного тупика города предмет конструктивно схожий на пистолет типа «Маузер». В сентябре текущего года ямалец решил сбыть оружие за 1 500 рублей своему знакомому местному жителю, который в свою очередь добровольно выдал указанный пистолет сотрудникам полиции.

Согласно заключению эксперта, оружие, представленное на исследование, является самозарядным пистолетом модели MAUSERC 96 (BOLO) калибра 7.63х25мм, образца 1920 года, который относится к боевому нарезному короткоствольному огнестрельному оружию. Данный пистолет изготовлен заводским способом и предназначен для стрельбы пистолетными патронами.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт оружия".

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU