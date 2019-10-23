СЕГОДНЯ 14:29 2019-10-23T14:30:30+03:00

Глава Ноябрьска отказывается платить дорожникам за укладку асфальта в снег. Фото со страницы instagram Алексея Романова

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Мэр Ноябрьска Алексей Романов накануне прогуливался по городу и заметил, что подрядчик на улице Муравленко укладывает асфальт на снег. Увиденное возмутило главу города. Об этом он рассказал в своем аккунте в instagram.

- Сегодня увидел, как подрядчик укладывает асфальт на тротуаре по улице Муравленко. И это - невзирая на неоднократные предупреждения. Такого быть не должно! Дал поручение провести служебную проверку и разобраться в ситуации. Одно могу сказать: такая работа из бюджета оплачиваться не будет! – пишет Алексей Романов.

Подписчики аккаунта главы активно поддержали его, заявив, что дорожники не соблюдают технологии, а новые дороги разрушаются с приходом весны.

Сам подрядчик отмечает, что это был последний участок дороги, который они ремонтировали в этом году. Дорожники торопились завершить укладку асфальта, так как не хотели оставлять этот отрезок до следующего года.

Сегодня стало известно, что куски уложенного на снег асфальта отправят в лабораторию. Эксперты выдадут заключение о качестве уложенного в такую погоду дорожного полотна.

Напомним, ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время трансляции в instagram, также пригрозил дорожникам увольнением за некачественно построенные дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU